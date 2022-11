Evento geek está de volta a Anápolis com apresentação de cosplayers e k-popers

Após um hiato de dois anos por causa da pandemia, o Sesc Geek 2022 volta a acontecer com uma programação recheada de atividades e totalmente gratuita, em Anápolis. O evento se inicia no dia 21 e vai até 27 de novembro, com atividades onlines e presenciais.

Esse é um dos maiores eventos da cultura geek do estado. E o retorno será marcado com uma programação com atividades para todos os gostos.

O Sesc Geek 2022 – O Retorno – ocorre no Sesc Anápolis, no bairro Jundiaí, e terá jogos virtuais, batalha Just Dance, apresentação Cosplayer e K-popers, além de brinquedos infláveis, games, fliperamas e lojinhas Geek.

Os participantes também terão à disposição stands com jogos e os brinquedos, o evento terá momentos com workshops e shows.

As inscrições para participar das apresentações de Cosplayer e K-popers podem devem ser realizadas no dia do evento, com exceção das apresentações do grupo Ciência Show, que são feitas via link do Google Forms.

A entrada para o público geral é de R$ 5. Trabalhadores do comércio e dependentes com credencial do Sesc atualizada não pagam.

Programação:

21 a 25 de novembro

Campeonato E-Sports Sesc Geek

• League Of Legends; Inscrições aqui

• Call Of Duty (Mobile); Inscrições aqui

• Brawl Stars; Inscrições aqui

26 de novembro

– Apresentação do grupo Ciência em Show

Horários das sessões: 14h, 15h30 e 17h

27 de novembro

12h30 – Abertura dos portões

13h – Caçada Pokemon GO

13h30 – Oficina – Construindo Galáxias (Infantil)

13h30 – Oficina – Robótica

14h – Desafio Tik Tok

14h30 – Banda Movie Sessions

15h – Oficina – Construindo Galáxias (Infantil)

15h – Oficina – Robótica

16h – Premiação E-sports Sesc Geek

16h15 – Desfile Cosplayers –

17h – Apresentação K-pop

17h30 – Batalha Just dance

Durante todo o dia

– Estandes de vendas e exposição de produtos e artigos Geek;

– Magic Cards – Bacon Arcano;

– One Shorts de RPG – Bacon Arcano;

– Espaço Cosplay;

– Espaço Kpop;

– Terra de Gigantes;

– Plataforma 360;

– Oficina de Paper Craft;

– GeekTeca;

– Arena Gamer / FlipGames;

– Chapéu seletor – Bacon Arcano;

– Scape Game – Bacon Arcano

– Batalha Medieval;