Em Anápolis, quilo de tomate custa até o dobro dependendo do supermercado; veja preços

Apesar disso, pesquisa identificou uma leve redução no preço médio dos itens da cesta básica no município

Davi Galvão - 07 de julho de 2025

Pesquisa do Procon apontou tomate como item da cesta básica que apresentou maior variação. (Foto: Divulgação)

Um levantamento feito pelo Procon Anápolis entre os dias 1º e 3 de julho apontou uma diferença de 100% no preço do tomate, encontrado a R$ 4,99 no Super Vi e a R$ 9,99 no Floresta. O produto foi o item da cesta básica com a maior variação encontrada.

Apesar disso, a pesquisa identificou redução no preço médio dos itens da cesta básica no município. O valor passou de R$ 656,26, em junho, para R$ 607,62 neste mês.

O estudo foi realizada em seis supermercados: Supermercado do Povo, Rio Vermelho, Oliveira, Floresta, Fernando e Super Vi, com o objetivo de avaliar as condições enfrentadas pelos consumidores e a variação de preços entre os estabelecimentos.

Além do tomate, também registraram grandes diferenças a água sanitária e o sabão em pó, ambos com 89%, além da banana, com 76%.

Entre os produtos analisados estão carne, leite, feijão, arroz, farinha, batata, legumes, pão francês, café em pó, frutas, açúcar, óleo e manteiga ou margarina.

O Procon ainda alertou para a prática da “reduflação”, quando produtos têm a quantidade ou peso diminuídos sem alteração no preço. Embora não seja ilegal, a estratégia desrespeita os princípios de transparência nas relações de consumo.

Confira a pesquisa completa clicando aqui.

