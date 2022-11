Goiana é convidada para compor equipe de transição de Lula: “recuperar o que perdemos”

Goiás terá representante na equipe de transição do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Iêda Leal, coordenadora do Movimento Negro Unificado (MNU), foi anunciada na quarta-feira (10) como uma das integrantes que irá contribuir com as pautas do novo governo.

Defensora e militante de pautas raciais, a goiana é professora formada pela PUC Goiás e tesoureira do Sindicato dos Trabalhadores em Educação de Goiás (Sintego). Ela também é coordenadora de Combate ao Racismo na Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação (CNTE).

Iêda Leal vai compor o Grupo Técnico de Igualdade Racial, juntamente como outras lideranças do Movimento Negro. Ao Portal 6, ela apontou o principal gargalo a ser discutido pela equipe. “O desafio é recuperar o que perdemos com a política de desmonte em torno de algumas vitórias que haviam sido conquistadas em anos anteriores, como o incentivo a políticas públicas e a diminuição da violência”, diz.

O momento, segundo a coordenadora, é de construir um diálogo nacional. “Racimo é crime e precisa ser tratado como tal. Mas, para além das punições, precisamos envolver o país em uma discussão sobre o direito à vida, pois queremos mais que sobreviver neste país, queremos viver com dignidade”, afirma.

Segundo Iêda, o trabalho começa assim que os nomes foram publicados no Diário Oficial da União. “Só depois de oficializar os nomes é que teremos uma primeira reunião de trabalho para receber alguns encaminhamentos e dar o norte a este conjunto de ideias”, explica.

Equipe

O Grupo Técnico de Igualdade Racial conta ainda com a ex-ministra Nilma Lino Gomes, a quilombola e doutora em Sociologia Givânia Maria Silva, o cofundador da Uneafro Brasil e da Coalizão Negra Por Direitos Douglas Belchior, o advogado Coalizão Negra Thiago Tobias, o secretário de Planejamento de Juiz de Fora (MG) Martvs das Chagas e Preta Ferreira do movimento negro e moradia.