Homem tenta matar mulher enforcada, é interrompido por policial e quase o atropela

Um policial militar que voltava para casa, no Garavelo Residencial Park, em Aparecida de Goiânia, impediu um feminicídio na madrugada deste domingo (13).

Ele escutou uma mulher gritando na rua e viu que um homem tentava enforcá-la. O agente desceu do carro, apontou a arma e ordenou que o agressor soltasse a vítima e se deitasse no chão.

O indivíduo libertou-a, mas correu e entrou no seu veículo. O suspeito deu uma ré para tentar atropelar o policial, mas o militar pulou para o lado para se salvar.

O carro do agressor colidiu contra o veículo do agente. O policial disparou sete vezes, mas o indivíduo conseguiu sair do local, mas não foi longe, uma vez que os tiros atingiram um dos pneus.

Sem condução, o homem abandonou o carro e fugiu a pé. A vítima contou que o agressor já atentou contra ela outras vezes.