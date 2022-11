“Não tenho inimigos na política”, diz Roberto Naves após encontro com Márcio Corrêa

Depois do encontro com Márcio Corrêa (MDB) na semana passada, o prefeito Roberto Naves (PP) afirmou que não tem dificuldade em conversar com nenhum opositor.

O emedebista faz oposição à gestão de Roberto e se cacifou como um dos principais antagonistas ao prefeito desde a eleição de 2020. Questionado se uma “bandeira branca” foi hasteada após o diálogo, o chefe de Executivo ressaltou que mantém boa relação com grupos políticos adversários.

“Converso com todo mundo. Quando disputei a eleição com o Antônio Gomide, ele foi meu primeiro dentista, em 1983. Política se faz com conversa, não com inimigos. Não tenho inimigos na política. Não tenho dificuldade em conversar com o Márcio Corrêa. Com o Antônio Gomide também não tenho dificuldade. Desde que some e seja bom para Anápolis, é minha função como gestor”, disse.

O prefeito afirmou que tem “um carinho muito grande por Márcio Correa, Gomide, Coronel Adailton e Amilton Filho”, nomes oposicionistas cotados para a sucessão dele, a partir de 2025.

Roberto ressaltou que as conversas que têm com políticos adversários não são para demovê-los da posição de antagonistas, mas explicar os passos da gestão.

“Oposição depende muito do ponto de vista e força de vontade. Não converso com ninguém para que deixe de ser oposição. Converso para mostrar o que estamos fazendo, por que estamos fazendo e onde queremos chegar”, destacou.