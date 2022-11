Motorista entra com tudo em posto de Anápolis e por pouco o pior não acontece

Uma cena assustadora chocou os frequentadores e funcionários do Posto Carreteiro, no Jardim das Américas, em frente ao viaduto que dá acesso ao Recanto do Sol, em Anápolis, na noite desta segunda-feira (14).

O motorista de um veículo avançou contra uma bomba de combustível do estabelecimento. Ele teria tentado frear, mas acabou derrapando com o carro e batendo no objeto.

A Polícia Militar (PM) foi acionada no local por um frentista que trabalha no posto de gasolina para atender a ocorrência.

O caso poderia ter terminado de maneira muito pior. Segundo testemunhas presentes no local, ele por pouco não acertou um trabalhador e bateu em outro veículo.