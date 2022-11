No mesmo dia, homem descobre que está curado do câncer e ainda ganha prêmio milionário na loteria

Um homem teve uma virada de chave na vida após receber um diagnóstico de cura e descobrir que teria ficado milionário da noite para o dia.

Ronnie Foster vive na Carolina do Norte (EUA) e estava indo para a última sessão de quimioterapia, parar concluir o tratamento do câncer, quando quis comprar um bilhete da sorte em uma conveniência.

Logo após receber o resultado de conclusão dos procedimentos e que estaria livre da doença, ele ficou sabendo que estaria muito rico.

“Eu vi todos aqueles zeros e congelei. Eu não acreditei até entregar o bilhete para a pessoa atrás do balcão para escanear. Quando foi mostrado no painel ‘Go to Lottery HQ’, comecei a tremer. Não podia acreditar”, contou à impresa local.

Com a redução de impostos, o sortudo pôde receber US$ 141 mil (quase R$ 748 mil) e afirmou que quitará todas as dívidas hospitalares.

“Tenho um bom seguro de saúde, mas ainda há alguns custos pendentes. Esse dinheiro tornará muito mais fácil”, explicou.