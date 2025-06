Essas são as 6 melhores carnes que não podem faltar em um churrasco

Entre mitos de varanda e dicas de açougueiro, selecionamos cortes consagrados pelos mestres da brasa

Anna Júlia Steckelberg - 21 de junho de 2025

O som do carvão estalando, o cheirinho da fumaça e aquela disputa saudável para ver quem vira a grelha melhor: nada é mais brasileiro do que um bom churrasco no fim de semana. Mas a experiência só fica completa quando as carnes certas entram em cena.

Entre mitos de varanda e dicas de açougueiro, selecionamos seis cortes consagrados pelos mestres da brasa que simplesmente não podem faltar na sua próxima reunião.

1. Picanha

Ícone absoluto, deve exibir capa de gordura uniforme de um a dois dedos.

O segredo é selar o lado da gordura primeiro, criando crosta e suculência ímpar. Evite peças que ultrapassem 1,2 kg, acima disso, já virou coxão duro.

2. Fraldinha

Corte versátil, com fibras longas e pouca gordura aparente, ganha maciez rápida na grelha.

Ideal para quem quer carne saborosa sem pesar no bolso (e nas calorias). Sirva malpassada para preservar a umidade.

3. Costela

O clássico “bafo” de longa duração.

A costela de ripa, parte mais nobre do traseiro, tem alto marmoreio e sabor intenso; precisa de fogo baixo por horas, mas recompensa cada minuto de espera com carne que desmancha.

4. Cupim

Quer impressionar com algo tipicamente brasileiro? O corte do gado zebuíno é rico em gordura entremeada.

Cozinhe primeiro no papel‑alumínio por cerca de duas horas e finalize na grelha para formar crosta dourada.

5. Alcatra (miolo ou baby beef)

Equilíbrio perfeito entre maciez e sabor, aceita cortes em medalhões altos ou tiras finas no espeto.

Grelhe em fogo forte para selar rapidamente e descansar antes de fatiar.

6. Bife Ancho / Contra‑filé

Famoso nos parrilleros argentinos, o entrecôte é parte do contrafilé com generosa gordura interna (olho de gordura).

Deve ir à grelha em peças de quatro centímetros para que o centro fique rosado.

