Pai descobre que pode morrer a qualquer momento e emociona com o que quer deixar para o filho recém-nascido

Um homem, de 34 anos, emocionou o mundo inteiro com a atitude que teve para o filho recém-nascido não se esquecer dele, pois descobriu uma doença incurável.

Rob O’Hara percebeu os primeiros sintomas da doença semanas antes do nascimento do bebê. Trata-se da Doença do neurônio motor, que afeta as células que controlam a atividade muscular, incluindo a fala.

Segundo a mãe do inglês, tudo começou com uma dormência no polegar e no dedo indicador da mão esquerda. Dias depois, toda a mão de Rob já estava paralisada e a voz dele completamente baixa.

“Estamos devastados, ninguém espera que algo assim aconteça”, explicou a avó do recém-nascido à imprensa local da Inglaterra.

Com uma resposta complicada dos médicos, informando que só poderiam prescrever medicamentos para ajudar a retardar a progressão da doença, Rob decidiu deixar um presente para o filho.

O inglês começou a gravar o máximo possível de áudios e vídeos para que o neném o conhecesse quando estivesse mais velho.

“Ele tem um computador que pode falar por ele. Ele não usa muito no momento, mas obviamente chegará um momento em que ele terá que usar mais”, disse a mãe do paciente.

“Acho que é bom para o bebê, para que ele ainda possa ouvir o pai, e é bom para nós, porque não estamos ouvindo uma voz computadorizada, na verdade é ele”, acrescentou.