Ele conseguiu um encontro no Tinder, mas imprevisto fez com que mais de 4 milhões de pessoas descobrissem tudo

Ao sair para encontrar uma pessoa desconhecida, muitas coisas podem acontecer, sejam boas ou ruins. Entretanto, uma boa dica é nunca deixar o celular sem bateria.

Foi o que aconteceu com um usuário do TikTok, que viralizou. Identificado apenas como tomy200131, ele relatou a dor de cabeça que deu para família e amigos ao sair e voltar apenas no dia seguinte.

Após sair do encontro, ele foi a uma festa com amigos, mas sem avisar ninguém em casa, pois havia acabado a bateria do celular.

Ele até tentou dar uma carga no aparelho, mas nenhum dos carregadores disponíveis eram compatíveis com a entrada do smartphone.

Logo depois de sair da festa, o jovem foi dormir na casa de um amigo e passar o dia por lá. Ao voltar para casa, ele encontrou com outro amigo no metrô, que ficou assustado ao vê-lo.

“O que você está fazendo aqui? Todo mundo está procurando por você, há publicações suas em todos os lugares. Seu pai está na delegacia colocando um mandado de prisão por suposto desaparecimento”, contou o amigo.

Depois de receber a informação, ele voltou correndo para casa e entrou em contato com a família e amigos para pedir perdão pelo susto. Apesar da atitude de se desculpar, ele foi bastante repreendido por não informar onde estava.

A história contada pelo usuário já está com mais de 4 milhões de visualizações no TikTok.