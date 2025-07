6 pratos que muitos acreditam ser estrangeiros, mas foram criados no Brasil

Criações com cara de importados, mas que nasceram nas raízes da criatividade da cozinha brasileira

Magno Oliver - 10 de julho de 2025

(Foto: Captura de tela / Youtube)

A cena é você chegar a um restaurante, feira, lanchonete e deparar com vários pratos com nomes estrangeiros no cardápio. Logo, natural associarmos que suas origens são de outros países, não é mesmo? Pois temos várias exceções e elas são brasileiras.

Por mais que esses pratos pareçam internacionais, foram, na verdade, criações em solo brasileiro que adaptou ingredientes e influências culturais de outros lugares. Confira alguns pratos que a gente confunde a origem até hoje.

6 pratos que muitos acreditam ser estrangeiros, mas foram criados no Brasil

1. Feijoada

Ela é uma criação culinária dos africanos escravizados aqui e que hoje ganhou aprimoramentos e também bebeu um pouco na fonte da culinária portuguesa. Assim, a feijoada é considerada uma criação mais “completa” pelos consumidores. A explicação é que o prato brasileiro ganhou acompanhamentos como arroz branco, farofa, couve refogada, laranja e o feijão preto. Outros países tentaram criar suas versões, mas nada se compara com o sabor brasileiro.

2 Bife à parmegiana

Tem um nome chamativo que remete à região de Parma, na Itália, mas a notícia é que o prato brasileiro teve suas raízes na cidade de São Paulo. Assim, a associação do nome à culinária italiana se dá por Parma ser o local onde se produz o queijo parmesão, um dos ingredientes principais do prato.

3. Sanduíche beirute

O nome pode parecer uma criação libanesa ou algo nesse sentido, mas saiba que o sanduíche é de origem brasileira mesmo, mais especificamente lá de São Paulo. Assim, a literatura culinária traz que um imigrante libanês, dono de uma lanchonete, teria inventado o sanduíche utilizando pão sírio em vez do pão tradicional. Dessa forma o nome “beirute” foi uma homenagem à capital do Líbano, onde ele nasceu.

4. Torta Holandesa

“Ah, se tem esse nome é porque vem direto da Holanda“, você pensaria. Mas a resposta é não, ela é do Brasil mesmo.

Silvia Maria criou a torta holandesa em 1990, após temporada na Inglaterra e convivência acolhedora com uma família holandesa que a inspirou.

A receita surgiu em seu café, em Campinas, e recebeu o nome como homenagem espontânea à gratidão pela ajuda que recebeu no exterior. A torta usa manteiga, açúcar, ovos, creme de leite, leite, achocolatado em pó tipo Nescau e biscoito maria.

5. Estrogonofe com Arroz e Batata Palha

A literatura culinária narra que a criação raiz do prato veio da Rússia, mas passou longe do creme de leite, arroz soltinho e da batata palha. Assim, foi no Brasil que o estrogonofe ganhou a sua versão “oficial e gostosa”, com todos os incrementos e estilo de molho que tradicionalmente conhecemos hoje.

6. Churrasco

O nome parece uma criação de outro continente, mas suas raízes estão fixas no Brasil mesmo, mais especificamente na região dos Pampas, na América do Sul. Assim, a prática foi desenvolvida na cultura gaúcha, com a criação de gado e a tradição de assar cortes de carne em fogo de chão. Isso acontecia por conta dos tropeiros que viajavam pela região e adotaram o hábito como refeição básica, assando as peças que mais gostavam em fogo de chão.

