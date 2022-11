Chrystian, ex-dupla de Ralf, vai se apresentar em Anápolis

Umas das vozes mais marcantes do sertanejo vai se apresentar em Anápolis no próximo dia 03 de dezembro. O cantor Chrystian, que formou a dupla “Chrystian & Ralf”, promete trazer aos fãs da cidade seus maiores sucessos.

O show será no New York Bar & Grill. Os ingressos, que custam a partir de R$ 1 mil, com mesas para quatro pessoas Os bilhetes podem ser adquiridos através do telefone (62) 62 9 9493-6867.

As entradas, de todos os tipos, dão direito a open bar de água, cerveja e refrigerante.

Na apresentação, o público poderá curtir grandes sucessos do sertanejo, como “Sou Eu”, “Desejo de Amar”, “Sensível Demais”, dentre outros.

Nas redes sociais fãs já estão alvoraçados pelo show do cantor goiano. A animação pode ser vista nos comentários “Aí arrebenta!” e “Só o pipocoooo sempre”.