Compartilhou o nome da filha no TikTok e foi cancelada por outras mães: “ela vai odiar quando crescer”

Escolher o nome de um filho é sempre um momento muito especial para os pais, porém, essa decisão acabou fazendo com que Chantel Schnider fosse cancelada por outras mães ao compartilhar no TikTok.

Acredite, acontece que a escolha foi realizada simplesmente em homenagem ao lanche que a influencer mais gosta de comer, que nada mais é do que picles.

No vídeo que viralizou na plataforma e conta com mais de 10,5 milhões de visualizações, primeiramente a mulher aparece comendo o alimento ainda grávida e afirma que “vocês vão ficar com ódio de mim pelo nome dela, mas vamos chamá-la de…”.

Logo em seguida, já com a garotinha no colo, ela revela o nome escolhido ao dizer, “conheça a Pickle”.

De início, os internautas acreditaram que ela estava apenas fazendo uma brincadeira, porém, em outros vídeos, a influenciadora confirmou que a bebê foi realmente registrada assim no cartório.

Dentre as críticas, seguidores dispararam que “ela não vai te perdoar por isso quando for mais velha”, ou “não se surpreenda quando ela voltar da escola chorando”.

Diante do último apontamento, Chantel decidiu até mesmo gravar um novo vídeo para afirmar que a garotinha não vai sofrer bullying porque vai estudar em casa.

Por outro lado, alguns internautas também demonstraram ter gostado do nome diferente escolhido pela influenciadora.

“Sou a única que gostou?? Eu achei absolutamente adorável”, comentou uma usuária.

“Eu super nomearia meu filho de Pickle! Estou com você!”, apoiou outra.