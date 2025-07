A partir de agosto, o WhatsApp deixará de funcionar nesses celulares (o o seu pode estar na lista)

Plataforma estabeleceu até o dia 1º para usuários com modelos antigos migrarem seus dispositivos para continuarem tendo uma melhor experiência de uso

Magno Oliver - 11 de julho de 2025

(Foto: Captura de tela / Youtube / Canal Jeo G Tech)

Atenção, se você é um usuário de WhatsApp com um aparelho celular de fabricação mais antiga, a central da plataforma tem um aviso!

Em novo comunicado, a Meta informou aos usuários do mensageiro que a partir do dia 1º de agosto (sexta-feira), os sistemas dos celulares vão passar por mudanças.

Assim, donos de fabricações mais antigas não poderão mais usar o WhatsApp para se comunicar. O informativo aponta que agora 09 linhas de smartphones serão afetadas.

O aplicativo de mensagens será descontinuado para alguns aparelhos com sistema operacional mais antigo.

A mudança acontece devido às constantes atualizações de segurança e software que alguns dispositivos não são capazes de suportar mais.

Isso significa que eles não receberão mais atualizações e, em muitos casos, o aplicativo deixará de funcionar completamente.

Afinal, alguns não conseguem mais acompanhar a quantidade de atualizações que garantem o bom funcionamento do aplicativo e se tornam obsoletos.

A partir de agosto, o WhatsApp deixará de funcionar nesses celulares; descubra se o seu está na lista

De acordo com informe da Meta na central de ajuda da plataforma, a data marca o fim do suporte para dispositivos com versões muito antigas do Android e iOS.

O anúncio cai especificamente para telefones com Android 5.0 ou versões inferiores e linhas iPhone com iOS 15.1 ou versões inferiores.

Alguns modelos específicos que estão no anúncio incluem as linhas Android a seguir:

– Samsung Galaxy S5;

– Android 5.0 ou inferiores;

– LG G3;

– Sony Xperia Z2;

– Motorola Moto G (1ª geração);

– Huawei Ascend Mate 2;

– HTC One M8;

Alguns modelos específicos que estão no anúncio incluem as linhas iPhone a seguir:

– iPhone 5;

– Linha iPhone 5c;

– iPhone 6 (se não passou por atualização além do iOS 12).

– iPhones com iOS 15.1 ou versões inferiores.

A Meta informa que, com a mudança, os usuários deverão atualizar seus celulares. Caso o aparelho não seja mais compatível com o sistema operacional, será necessário fazer o backup da conta do aplicativo para salvar contatos e mensagens, e transferir a conta para um aparelho mais moderno.

Assim, para atualizar o sistema operacional no Android, basta tocar na aba das configurações do celular, ir para a seção “Sistema” e verificar se há atualizações de software disponíveis.

Por fim, para obter a versão mais recente do iOS, toque em “Ajustes”, depois em “Geral”, selecione “Atualização de Software”, toque em “Atualizações Automáticas” e ative “Baixar Atualizações de iOS”.

