Contando com 70 médicos, Clínica Popular da Saúde oferta mais de 20 especialidades e milhares de exames

O ano de 2022 já está caminhando para o fim e, mesmo com a chegada iminente de tantas comemorações e festas familiares, é sempre necessário tirar um tempinho para cuidar da saúde, principalmente para aqueles que passaram os últimos meses com pouco tempo sobrando.

E para garantir que está tudo certo, a Clínica Popular da Saúde continua atuando diariamente para ser referência em atendimentos humanizados e sempre com os preços mais acessíveis.

Contando com duas unidades em Anápolis, uma no Jundiaí e outra na Vila São Joaquim, a clínica oferta 22 especialidades e conta com uma equipe de 70 médicos.

Tanta variedade em especialidades e a equipe ampliada foram pensadas justamente para oferecer mais conforto e oportunidades de atendimento para a população anapolina.

Por ter parceria com o laboratório Granlab, a Clínica Popular da Saúde também realiza milhares de exames laboratoriais.

O espaço é referência ainda em exames de imagens, já que oferece ultrassonografias todos os dias e em todos os turnos de funcionamento. Tudo para que os pacientes consigam atendimento no horário mais confortável possível.

Um outro grande diferencial está na estrutura, que foi pensada para oferecer mais comodidade para todos aqueles que buscam uma experiência humanizada.

E os pagamentos também são facilitados. Para que todos possam se cuidar sem preocupações, os valores populares ainda podem ser parcelados em até 10 vezes. Basta consultar as condições antecipadamente.

Para agendar exames ou consultas, basta entrar em contato pelo telefone (62) 3324-8593 ou pelo WhatsApp (62) 9 9551-1193.