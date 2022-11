Mulher é enterrada no quintal da própria casa depois de ser morta pelo ex

Uma mulher foi encontrada morta e enterrada no quintal da própria casa no final da tarde desta terça-feira (15), em Planaltina, no Entorno do Distrito Federal. A vítima Jéssica Sales foi dada como desaparecida no sábado (12).

Os familiares e amigos registraram um boletim de ocorrência para informar sobre o sumiço. Para a polícia eles relataram que ela estava recebendo ameaças do ex-marido, com quem viveu por 15 anos e tinha dois filhos, que não aceitava o fim do relacionamento.

A Polícia Civil de Goiás chegou ao corpo depois que testemunhas disseram que viu o ex-companheiro retirando entulhos de um lote baldio e levando para dentro da casa de Jéssica.

Uma equipe com agentes militares, civis e bombeiros foram até o local e visualizaram um aterro recente sob uma cisterna desativada. Após as suspeitas, eles começaram a escavar e encontraram o cadáver.

Depois de encontra-la, os militares do Comando de Policiamento Especializado (CPE) foram atrás do suspeito na casa da mãe dele. O homem confessou ter esganado a vítima até a morte e ocultado o corpo.

O autor foi preso em flagrante e conduzido à Delegacia de Formosa. Ele deve responder pelo crime de feminicídio.