Viu o amiguinho ser humilhado na escola por não ter tênis e teve gesto que emocionou o mundo

Uma criança, de apenas 12 anos, tem comovido toda a internet após ter uma atitude inspiradora com o colega de classe que sofria bullying.

Romello Early gostava bastante de Melvin e, para ajudar o parceiro, decidiu pegar as próprias economias e comprar um novo par de tênis para ele.

No fim do mês de outubro, o garotinho ligou para a mãe chorando, explicando que não aguentava mais ver o sofrimento do colega de sala.

“Estou ficando cansado de ver as pessoas intimidando meu amigo por causa dos sapatos dele. Isso está me deixando tão chateado. Podemos comprar um tênis para ele? Assim, ninguém poderia mais zombar dele ou dizer nada sobre ele”, disse à Anita James.

Ele pediu que pegasse a mesada dele ou as economias que haviam reservado para os presentes de natal e a mãe, emocionada, concordou.

O tênis escolhido foi da marca Nike e custou US$ 135 (R$ 729) e deixou Melvin completamente radiante. Anita também decidiu compartilhar as emoções.

“Eu desabei, porque a maioria das crianças não está disposta a dar algo para outra criança. Só de ver que naquela idade ele estava agindo como adulto, isso me tocou de uma maneira que eu quase nem consigo descrever”, disse em entrevista ao jornal The Washington Post.

Na internet, o post deu o que falar e milhares de internautas sobre terem ficado comovidos com a dedicação do garoto, apesar da pouca idade.

“Isso restaurou minha fé na humanidade! Por mais garotos como Romello!”, disse um usuário. Veja!