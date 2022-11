Com almoço à vontade por R$ 29,90, Mezzanino também terá mega festa para reinaugurar programações noturnas

Quando se fala em sofisticação, diversão e alegria, é impossível não se lembrar do Mezzanino Lounge, que além de ser a mansão mais bonita de Anápolis, também ficou conhecida por ser uma incrível “casa musical” e um restaurante repleto de delícias.

Atualmente, o espaço tem servido exclusivamente almoço, no modelo Self-Service, por apenas R$ 29,90, todos os dias da semana.

O almoço, que é uma explosão de sabores, ocorre sempre das 11h30 às 15h e traz uma série de opções deliciosas de pratos, além de bebidas refrescantes e muito bem elaboradoras.

No entanto, novas surpresas estão sendo preparadas para os clientes que sentem faltam das programações noturnas e inesquecíveis do Mezzanino.

Além do almoço delicioso que continuará sendo serviço, a mansão vai inaugurar um novo ambiente todo repaginado, tão aconchegante quanto o restante do restaurante, para oferecer ainda mais opções de conforto para os anapolinos.

E uma mega reinauguração também está sendo pensada para retornar à todo vapor com as programações da noite, com uma bela carta de drinks, totalmente diferenciada e deliciosa. A festa, que receberá clientes que fizerem reserva e que também vai comemorar o aniversário da proprietária do Mezzanino, a Dj Anna Luiza, está prevista para ocorrer na segunda semana de dezembro.

E aqueles que têm crianças também não estão de fora. Uma pequena brinquedoteca já foi montada no local para que as crianças também tenham a oportunidade de se divertir e ter um bom momento de lazer, enquanto se deliciam de pratos deliciosos.

É importante lembrar que o Mezzanino é o único restaurante da cidade que funciona dentro de uma mansão linda, toda climatizada, confortável e com uma vista para o jardim que é de tirar o fôlego.

Eventos de final de ano

E as empresas que estão em busca do local perfeito para realizar as confraternizações de final de ano para os colaboradores já podem escolher o Mezzanino.

Durante o mês de dezembro, o espaço terá datas disponíveis para receber eventos corporativos e ofertar experiências gastronômicas inesquecíveis para as equipes de trabalhadores.

Mas os interessados precisam se apressar, afinal as datas são limitadas e deverão ser preenchidas rapidamente.

O Mezzanino

O Mezzanino Lounge fica localizado na Rua 10, número 555, no bairro Jundiaí Industrial.

Mais informações podem ser obtidas através do Instagram @mezzaninolounge.