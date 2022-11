Evento em Goiânia tem shows de Bruno e Marrone, Titãs e promete experiência única na Copa

Música, futebol, gastronomia, entretenimento e lazer é o que os goianos encontrarão no evento Copa Experience. A programação começa na próxima sexta-feira (18), no Shopping Passeio das Águas, em Goiânia.

O local terá duas áreas de convivência. No primeiro espaço, o público poderá entrar gratuitamente para aproveitar um complexo com bares, restaurantes, brinquedoteca e um palco central 360°, onde serão realizados shows acústicos e a transmissão dos jogos da Copa.

Já o lounge do Copa Experience comportará até 8 mil pessoas, com o palco principal que vai receber grandes nomes do cenário musical de diferentes gêneros. Artistas como Bruno & Marrone, Natiruts, Vintage Culture, Mari Fernandes, George Henrique & Rodrigo, Titãs e Ira já estão confirmados para animar o final de semana.

Diversão, descontração e felicidade estão garantidas no evento. “Vamos mostrar a magia de viver uma Copa do Mundo em um lugar onde todos os problemas da vida são deixados de fora, e somente a diversão prevalece”, afirmam os organizadores do Copa Experience.

Os apaixonados pelo futebol e pela Copa do Mundo podem ficar animados pois todos os jogos serão transmitidos no local e poderão aproveitar de forma única.

Para adquirir os ingressos do Copa Experience basta acessar o site. Os valores são a partir de R$70 a depender do show e lote.