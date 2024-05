Motorista morre em grave acidente envolvendo caminhonete e caminhão

Um dos veículos estava com excesso de lotação e trafegava acima da velocidade

Gabriella Pinheiro - 13 de maio de 2024

Acidente entre caminhonete e carreta na BR-452, em Rio Verde. (Foto: Reprodução/ PRF)

Um grave acidente envolvendo uma carreta e uma caminhonete deixou uma pessoa morta na BR-452, em Rio Verde. O caso aconteceu na tarde de domingo (12).

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a colisão ocorreu na altura do km 01 quando a vítima fatal, de 34 anos, trafegava em uma caminhonete Chevrolet D20, no sentido Itumbiara para Rio Verde.

O veículo estava com excesso de lotação e era ocupado por 07 homens, que vinham do Ceará (CE) e estavam atuando na região como vendedores de rede.

Ao longo do percurso e por motivos não revelados, o automóvel acabou colidindo com a carreta, que seguia na mesma direção.

Devido a batida, a Chevrolet D20 tombou e o condutor, que não utilizava cinto de segurança, não resistiu aos ferimentos e faleceu no local. Os outros ocupantes do veículo ficaram ilesos.

Segundo o registro do disco de tacógrafo do caminhão, no momento da batida, o automóvel estava a 100 km/h, enquanto a velocidade permitida no local era de 60 km/h.

O condutor da carreta, de 44 anos, foi encaminhado até a Delegacia de Polícia Civil (PC) do município.