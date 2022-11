Ingrid Guimarães mostra a beleza de Pirenópolis para o Brasil e deixa recado aos cariocas

Nascida em Goiânia, mas há anos fazendo a ponte aérea Rio – São Paulo a atriz Ingrid Guimarães aproveitou que está gravando em Goiás o filme Minha Irmã e Eu, ao lado de Tatá Werneck – para voltar às origens.

Durante um passeio com uma amiga, a artista compartilhou com os fãs toda a beleza de Pirenópolis, um dos principais destinos turísticos do estado.

Ela posou de maiô em um rio da cidade e mandou um recado aos cariocas: “Não sou menina do Rio, sou menina de rio. Ô Goiás, bom demais voltar procê (sic)”.

A legenda foi em referência a canção “Menino do Rio”, composta por Caetano Veloso e imortalizada na voz da cantora Baby do Brasil, no final da década de 70.

No Instagram, diversos famosos interagiram com a publicação da atriz. A ex-BBB e influencer, Rafa Kalimann, comentou que Piri é o “Melhor lugar do mundo”.