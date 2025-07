Jovem é perseguido após briga em bar, leva facada e morre em Goiânia

Equipes do Corpo de Bombeiros chegaram a se dirigir ao local, mas apenas puderam constatar o óbito

Thiago Alonso - 05 de julho de 2025

Jovem foi perseguido e esfaqueado. (Foto: Reprodução)

O que era para ser apenas uma madrugada de sábado (05) de descontração entre irmãos, terminou em tragédia e com a morte de um jovem, de 24 anos, no Jardim América, região Sul de Goiânia.

A vítima estava reunida com outros três irmãos em um bar quando eles acabaram se envolvendo em uma confusão com outros clientes no interior do estabelecimento.

Por conta disso, os próprios seguranças da unidade expulsaram todos envolvidos na algazarra para fora do local, momento em que mais uma briga se iniciou já na parte externa.

Assustados, os irmãos fugiram do local sentido da Avenida T-63, mas foram alcançados pelos supostos autores, que os seguiram em um carro logo atrás.

Neste momento, um dos irmãos foi pego pelos suspeitos, que desceu do banco do passageiro do veículo e atingiu a vítima com uma facada pelas costas.

O impacto foi tão forte, que o golpe atingiu o tórax do jovem, que ficou caído ao chão com sangue. Equipes do Corpo de Bombeiros chegaram a se dirigir ao local, mas já era tarde, sendo possível apenas constatar o óbito.

Durante o registro da ocorrência, equipes da Polícia Militar (PM) tiveram acesso a imagens que constataram o ocorrido, sendo possível ver quando a vítima é alcançada pelo suposto autor, que a atinge e logo em seguida foge do local.

Agora, o caso deve ser encaminhado para uma delegacia da Polícia Civil (PC), que dever realizar a abertura de um inquérito para apurar o crime, assim como identificar os possíveis envolvidos.

