Presos suspeitos de matar adolescente encontrada dentro de caixa de enxoval em Anápolis

Três suspeitos de um crime vil ocorrido no primeiro semestre deste ano em Anápolis foram presos pela Polícia Civil na quarta-feira (16). O corpo de Yasmin Kerolly Rocha da Silva, de 17 anos, foi encontrado no dia 13 de junho de 2022, com sinais de queimadura e no interior de uma caixa de enxoval do tipo baú.

Segundo informações da PC, embora o crime tenha acontecido no dia 12 de junho, no Dia dos Namorados, o trio manteve o corpo da vítima escondido dentro de uma residência, só desfazendo dele no dia seguinte.

Os autores têm idade de 19, 20 e 22 anos e nenhum teve a identidade revelada. O rapaz de 20 anos, que manteve um breve relacionamento com a Yasmin, foi identificado como autor da esganadura que provocou a morte da adolescente. O crime teria sido praticado por ciúmes. Já os demais envolvidos, teriam atraído a jovem para o local onde ocorreu o crime.

O mais velho, inclusive, teria ajudado a ocultar o cadáver – que foi encontrado em uma estrada vicinal na região Norte de Anápolis. No local, ainda atearam fogo na vítima.

Os envolvidos foram presos temporariamente e agora a Polícia Civil desenvolverá as últimas diligências para conclusão do Inquérito Policial que será remetido ao Poder Judiciário nos próximos 30 dias.