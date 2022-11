Braga Netto assume lugar de Bolsonaro no cercadinho e fala com apoiadores

SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) – O general Walter Braga Netto (PL), ex-ministro da Defesa e vice na chapa de candidatura do presidente Jair Bolsonaro (PL), atendeu apoiadores do presidente Jair Bolsonaro (PL) na manhã desta sexta-feira (18) no Palácio da Alvorada e se negou a falar com jornalistas que estavam no “cercadinho”.

Bolsonaro costuma atender seus apoiadores no local, porém, desde que perdeu a reeleição para Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no último dia 30, o chefe do Executivo fez poucas aparições públicas e reduziu drasticamente as publicações em suas redes sociais -que usava anteriormente com avidez.

Hoje, a primeira-dama, Michelle Bolsonaro, e aliados de Bolsonaro negaram que o presidente tenha dado entrada no Hospital das Forças Armadas, em Brasília, após dores na região abdominal. A informação foi divulgada pelo Estadão na manhã de hoje.

Nos stories divulgados por uma bolsonarista, Braga Netto cumprimenta os apoiadores de Bolsonaro quando é chamado por jornalistas que estão do lado de fora do “cercadinho” e questionado se o presidente foi ao hospital ontem. Ele rebate: “Não foi falar com a imprensa, não”. A jornalista questiona se o atual chefe do Executivo foi ao hospital ontem, e o general responde: “Quê? Fake. Estão inventando história”.

Ao lado dos apoiadores, Braga Netto diz que o “presidente está bem, está recebendo gente, não tem problema nenhum”. “Vocês não percam a fé, tá bom? É só o que eu posso falar para vocês agora”.

Uma apoiadora, aparentemente chorando, diz que eles estão “na chuva, no sol” e o general a consola: “Eu sei. Tem que dar um tempo, tá bom? Eu não posso…”, fala quando o stories é cortado.

Em outros stories, o político grita para alguém sobre Bolsonaro: “Tá em casa, conversando, batendo papo”. Ele também tirou fotos com os apoiadores do atual chefe do Executivo, questionou o que um homem fazia, e ri enquanto abraça o rapaz que disse ser fazendeiro.

O Braga Netto foi aplaudido pelos bolsonaristas ao deixar o espaço. A mulher que grava pede para as pessoas irem para a rua.