Parece até brincadeira ou coincidência, mas a real é que existem alguns nomes de pessoas inteligentes que fazem total sentido com a pessoa e seu conhecimento científico.

Isso porque, são nomes que trazem até um histórico de incidência de cientistas e grandes estudiosos.

Além disso, possuem um significado belo!

6 nomes de pessoas inteligentes e o significado de cada um deles:

1. Willian

William é um prenome da língua inglesa que significa “aquele que protege”. Seu equivalente em português é Guilherme, legal, né?

Na história da humanidade, temos diversos Willian’s que fizeram história. Por exemplo, William Thomson e William Shakespeare.

2. Alberto

Do latim Albertus e do germânico Albert, Alberto quer dizer “nobre” e “brilhante”.

Logo, não tem como um nome tão magnífico para se nomear aquele que é inteligente, não é mesmo?

3. Isaac

Isaac nada mais é do que “homem de Deus que é filho da alegria”, “fortaleza de Deus e filho da alegria” ou “mensageiro de Deus que é filho da alegria”.

Na humanidade tivemos o Isaac Newton que construiu o primeiro telescópio.

4. Julia

Julia é um belo nome e significa cheia de juventude, além disso, indica uma pessoa de memória prodigiosa, muito senso de organização e um dinamismo contagiante.

Logo, trata-se de uma pessoa muito inteligente!

5. Maria

Uma das maiores físicas e químicas da história do mundo se chamava Marie Curie.

O significado do nome Maria é “senhora soberana”, “vidente” ou “a pura”.

Segundo o Dicionário de Nomes Próprios, “é um nome de origem incerta, e provavelmente tenha vindo do hebraico Myriam, que significa ‘senhora soberana, vidente’.

6. Alice

Por fim, temos Alice que vem do grego alethos, que quer dizer real, verdadeiro.

Mas também pode ser uma variação de Adelaide (“de linhagem nobre”, no germânico). O nome ficou consagrado com a personagem criada por Lewis Carrol, em Alice no País das Maravilhas.

