Casal causa polêmica ao divulgar as regras do relacionamento: “doentes, melhor separar”

Um jovem casal tem dado o que falar nas redes sociais após expor alguns costumes adotados dentro da relação para um bom convívio entre eles.

Jaden McGrew e o marido Andy vivem no Texas (EUA) e explicaram que depois de um bom tempo juntos, descobriram que se seguirem algumas regras à risca, não teriam mais problemas.

A primeira e mais importante regra é: manter a localização do celular ativada e compartilhada 24h por dia com o outro. Segundo Jaden, assim eles saberão exatamente onde estão e não terão dificuldades na comunicação.

A segunda, que também deixou muitos internautas chocados, é: não permanecer ao lado, em hipótese nenhuma, de outra pessoa do sexo oposto.

“Essas são coisas com as quais concordamos em nosso relacionamento ao longo do tempo e por experiência. Nós nunca nos sentamos e criamos ‘regras’, mas parece que é assim que as pessoas interpretam”, comentou a moça.

“Essas são coisas que funcionam para nós em nosso estágio atual. Ficamos surpresos ao ver o quanto eles eram divertidos”, disse.

“O compartilhamento de localização é apenas conveniente e permite que nos comuniquemos sem ter que esperar por uma resposta”, completou.

Reação

Nos comentários, milhares de internautas ficaram indignados com a ‘toxicidade’ da relação e uns até disseram estar preocupados com a saúde mental dos dois.

“Doentes, melhor separar do que ficar vigiando a vida um do outro 24h por dia, credo!”, disse um usuário revoltado.

“Com que frequência você verifica essas coisas? Ter é uma coisa, ficar se checando o tempo todo parece questão de confiança”, completou outro.