É por isso que sua roupa está saindo suja da máquina de lavar

Dona de casa descobre um segredo para eliminar esse problema de vez da sua casa

Magno Oliver - 19 de junho de 2025

(Foto: Captura de tela / Instagram / @mayaradamile)

A máquina de lavar é uma das ferramentas de limpeza domésticas mais úteis e necessárias em uma residência hoje em dia.

Muita gente pensa que cuidar de uma máquina de lavar é tarefa simples, só que a verdade é que é bem mais trabalhoso que muitos imaginam.

Manutenção de máquina de lavar é coisa séria, pois se você não cuidar a peça de roupa acaba ficando suja mesmo ela saindo direto da peça.

Lavar a roupa na máquina de lavar é um hábito comum, mas existe um detalhe que muita gente não presta atenção.

Isso acontece porque a máquina acumula sujeira em um local muito específico que acaba sujando todas as outras peças dentro do gabinete. E isso mesmo após elas estando limpas.

Foi então que o perfil no Instagram da @mayaradamile viralizou nas redes sociais com um tutorial que acaba com a dor de cabeça da roupa ficando suja mesmo após lavar na máquina.

Na gravação, ela mostra que isso acontece porque a haste central da máquina acumula sujeira na parte de dentro e isso acaba afetando todas as outras peças.

A gravação mostra que ela economizou mais de R$ 300 com técnico. O motivo é porque ela aprendeu o segredo da resolução do problema e resolveu compartilhar com os internautas.

Assim, ela mostra que o primeiro passo é destravar a haste central de suporte que faz a função da centrífuga. Por fim, você vai higienizar ela por dentro e por fora. Isso serve para remover todos os resíduos de sujeira e pedaços de linhas e tecido que as outras roupas soltam.

Confira o vídeo completo do tutorial:

