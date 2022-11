Circuito LGBTQIA+ de Goiânia: conheça locais que fazem sucesso na capital

Um rápido passeio por Goiânia é suficiente para notar a vasta quantidade de boates disponíveis para quem quer curtir a noitada na capital. Seja com uma pegada sertaneja, rock ou pop, as opções são capazes de atender todos os gostos. No caso do público LGBTQIA+, a situação não é diferente.

Na cidade, é possível frequentar vários estabelecimentos “gay friendly”, que estão de portas abertas para receber todo e qualquer tipo de visitante durante o período noturno.

Por isso, veja algumas boates LGBTQIA+ em Goiânia para se divertir.

1. Roxy

Considerada uma das principais boates do segmento LGBTQIA+, a casa noturna Roxy, que fica na Rua 87, no Setor Sul, é capaz de proporcionar uma noite animada.

O ambiente é composto por duas áreas, sendo uma delas aberta – que facilita o bate papo com os amigos sem que o ‘batidão’ da música atrapalhe – e outra fechada.

A casa também possui um repertório diversificado que vai de eletrônico até funk e pop, além de coquetéis, cervejas e outros drinks. O local funciona de sexta à domingo, das 19h até 05h.

2. Maracutaia

Outra opção receptiva e divertida para aproveitar em Goiânia, é o Maracutaia Lounge que fica na Alameda Leopoldo de Bulhões, no Setor Pedro Ludovico.

Constantemente, a casa oferece shots de bebida para os convidados e apresentações de Drag Queens já conhecidas na capital como Mia di Tarso e Kera Nix.

O ambiente é aberto e possui ainda um mezanino que é capaz de deixar os visitantes maravilhados com a vista da cidade.

A casa é aberta às quintas, das 23h às 07h, às sextas e sábados, das 23h às 09h.

3. Metrópolis

Aberto às quartas, quintas, sextas e sábados, a partir das 22h, o Metrópolis em Goiânia é um dos points noturnos para quem quer curtir o rolê sem medo de ser quem é.

O local é bastante conhecido pelo pluralismo artístico e, frequentemente, realiza eventos à fantasia que exploram temáticas ligadas a filmes famosos.

Um dos diferenciais do ambiente é o open bar da casa que oferece cerveja, energético, vodka, catuaba, refrigerante, suco, entre outros.

Para quem quiser fazer uma visitinha no ambiente, o lugar fica na Rua 83, no Setor Sul.

4. Retetê

Se você está afim de aproveitar um ambiente mais tranquilo, mas com drinks deliciosos e música boa, o Retetê é a opção certa.

O espaço possui uma área ao ar livre e cheio de plantas o que dá ainda mais charme ao lugar. A casa também oferece petiscos criativos, festas e apresentações de DJs.

O estabelecimento fica na Rua Viela, no Setor Marista, e está aberto às quartas e quintas, das 19h às 00h, às sextas, das 19h às 03h, aos sábados, das 18h às 03h, e domingos, das 18h às 00h.

5. Avalon

A boate Avalon, que fica na Rua 137, no Setor Marista, é um dos principais pontos de encontro do público LGBTQIA + em Goiânia.

Além da amplitude do repertório musical, o estabelecimento realiza várias festas temáticas, além da pista de dança e drinks de tirar o fôlego.

O lugar é aberto às sextas e sábados, das 23h às 06h.

6. Pulsar

Com direito a open bar de vodka, tequila, caipirinha e muitos mais, o Pulsar Open é mais uma opção noturna para sacudir o corpo na capital.

O ambiente fica na Rua 115, no Setor Sul e, frequentemente, realiza festas temáticas e recebe apresentações de DJs famosos na capital.

O lugar é aberto sexta e sábado, das 22h às 05h.