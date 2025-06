Aposta de Goiânia acerta todos os números e leva Quina de São João, que sorteou R$ 250 milhões

Augusto Araújo - 28 de junho de 2025

Números sorteados na Quina de São João. (Foto: Captura/YouTube)

Um bolão feito em Goiânia está entre os grandes vencedores da Quina de São João 2025, que sorteou neste sábado (28) o prêmio recorde de R$ 250 milhões.

O resultado foi divulgado pela Caixa Econômica Federal e revelou que 15 apostas acertaram as cinco dezenas sorteadas, cada uma levando mais de R$ 19,2 milhões.

A aposta de Goiás foi registrada na Casa da Fortuna, uma das lotéricas mais tradicionais da capital.

Trata-se de um bolão com 10 cotas, feito com 7 dezenas, através de canal multicanal, o que indica que a aposta pode ter sido feita pela internet ou via terminais de autoatendimento.

Cada uma das 10 cotas desse bolão tem direito a aproximadamente R$ 1,9 milhão — valor que ainda será confirmado com base nos detalhes do rateio individual.

Números sorteados na Quina de São João 2025

As dezenas que fizeram 15 novos milionários foram:

12 – 19 – 20 – 34 – 35

Goiás entre os premiados do maior prêmio da história

Com esse resultado, Goiás entra mais uma vez para a história da Quina de São João.

A edição de 2025 foi a que mais pagou até hoje, com o prêmio de R$ 250 milhões dividido entre apostas de 13 estados brasileiros — incluindo uma feita aqui no estado.

O sorteio foi realizado no Espaço da Sorte, em São Paulo, com transmissão ao vivo no YouTube da Caixa e na RedeTV!.

Além de Goiânia, também levaram o prêmio apostas feitas em cidades como São Paulo (SP), Belo Horizonte (MG), João Pessoa (PB), Uberaba (MG), Penápolis (SP), Recife (PE), Nova Mutum (MT), entre outras.

Como receber o prêmio

Os ganhadores devem procurar uma agência da Caixa com documento de identificação e comprovante da cota adquirida para receberem o valor. O prazo para saque é de 90 dias corridos a partir da data do sorteio.

