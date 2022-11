De sol firme a pancadas de chuvas e raios: veja como fica o tempo em Goiás neste sábado (19)

O fim de semana em Goiás começa com a combinação calor e umidade em várias regiões do estado. A previsão para este sábado (19) é de tempo ensolarado para o Sudeste e Sul goiano e de pancadas de chuvas isoladas nos municípios mais ao norte.

Segundo o Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas do Estado de Goiás (Cimehgo), as altas temperaturas e a umidade irão favorecer a formação de áreas de instabilidade. O destaque é para o Centro Norte do estado, onde as chuvas podem vir acompanhadas de rajadas de vento e raios.

Alto Paraíso de Goiás, na região da Chapada dos Veadeiros, é um dos municípios que deve receber mais precipitações neste sábado. São previstos 9 milímetros para a região, que deve ter variação de nebulosidade e temporais.

Cristalina, no Entorno do Distrito Federal, e Goianésia, na região Central, também chamam a atenção no boletim do Cimehgo. Deve chover 7 milímetros em cada das cidades uma durante o dia.

Na capital, a expectativa é de 5 milímetros de pancadas de chuvas em áreas isoladas. O mesmo volume é esperado para Anápolis, também no Centro de Goiás.

Por outro lado, para a região Sudoeste, onde estão municípios como Jataí, Rio Verde e Mineiros, não são esperadas precipitações e o tempo segue estável.