Espinha no rosto faz mulher descobrir que namorado estava traindo ela com outra

Uma jovem conseguiu comprovar a traição do namorado através de uma simples espinha que chamava atenção no rosto do rapaz. A história inusitada foi compartilhada pela tiktoker Amyrey, que conta situações vividas pelos seguidores.

Segundo o relato, a moça havia percebido durante a festa de aniversário dela que o companheiro estava com a marca na pele, detalhe que ficou gravado na memória.

Tempos depois ela recebeu, através de um perfil falso no Instagram, diversas fotos do namorado ao lado de outra mulher. Para tentar negar a infidelidade, o rapaz alegou que as imagens eram antigas.

O jovem foi pego na mentira quando a moça percebeu que a espinha, que chamou a atenção na comemoração de aniversário, também estava presente nas fotos.

A tiktoker contou ainda, que de acordo com a moça, a mãe dela já havia a alertado várias vezes que o namorado, com quem ela já se relacionava há dois anos, poderia estar lhe traindo.

A história, que já passa de 20 milhões de visualizações na rede social, causou comoção e recebeu diversos comentários do tipo “sempre ouça a sua mãe”.