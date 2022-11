Faculdade abre processo seletivo com 400 vagas gratuitas para cursos de graduação

A Faculdade XP abriu o processo seletivo com 400 vagas para cursos de graduação em tecnologia totalmente gratuitos, que serão ministrados de forma online. As inscrições ficarão abertas até o dia 12 de janeiro.

Os cursos ofertados são os de Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Ciência de Dados e Sistemas de Informação. Todos são chancelados pelo Ministério da Educação (MEC).

Do número total de oportunidades, 50% serão destinadas à mulheres e pessoas que se autodeclaram negras. Por isso, o candidato deve escolher a categoria na qual se enquadra no momento de preencher as informações necessárias.

Os interessados devem se candidatar pelo site da instituição, www.xpeducacao.com.br. Após a inscrição, os possíveis alunos passam por um processo seletivo dinâmico com duas etapas.

Na primeira fase, o candidato escolhe o modelo de avaliação teórica, que pode ser prova de conhecimentos gerais da própria XP Educação ou via Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).

O próximo passo é responder a um questionário de motivação, participar de um minicamp (que é um curso sobre os conceitos básicos de programação de software) de duas semanas. Por fim, aqueles que forem certificados pelo minicamp são avaliados em um teste comportamental e cognitivo.

Na segunda fase é realizada a prova de conhecimentos gerais ou é utilizada a nota do Enem, de acordo com a opção efetuada na inscrição.