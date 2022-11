A Mega Sena da Virada é um jogo de loteria com um prêmio milionário extremamente cobiçado por todos os brasileiros e alguns signos podem estar mais aptos a receberem esse prêmio.

Isso porque a sorte estará andando lado a lado com essas casas astrológicas no final do ano para começarem 2023 com o pé direito.

Vale a pena lembrar que para ficar milionário, basta confiar muito e apostar no destino. Dessa vez as coisas poderão ser muito diferentes.

Conheça os 3 signos que estão com sorte e podem tentar a Mega Sena da Virada:

1. Sagitário

Até o dia 22 de dezembro, o Sol estará na casa de Sagitário, que é um signo extremamente positivo e sortudo.

Os nativos são excêntricos, animados e atraem muita positividade por onde passam. Logo, o destino costuma os presentear constantemente.

Neste fim de ano não será diferente. O sagitariano poderá facilmente tirar a sorte grande, caso aposte da Mega Sena da Virada, e acabar se tornando o mais novo milionário.

2. Capricórnio

Na data do sorteio deste jogo de loteria, o Sol estará na casa de capricórnio e isso facilitará a chegada da sorte para esse signo.

O nativo é extremamente ambicioso e poderá ter muito sucesso, caso tire a sorte grande na loteria. É bom apostar e tentar confiar mais no destino.

Regido pelo elemento terra, o capricorniano prefere contar com coisas reais, como esforço e trabalho. Porém, a sorte pode estar do seu lado agora e, apesar de ser abstrata, ela pode tornar o nativo um milionário.

3. Aquário

Outro signo bastante positivo, feliz e sortudo é a casa de aquário.

Neste ano novo o nativo pode sair da zona de mesmice e receber a maravilhosa notícia de que se tornou um milionário, graças à Mega Sena da Virada.

Confie mais no destino, entregue o coração à sorte e perceba as mudanças acontecendo. Aposte e não se boicote, eim?

