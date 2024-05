6 itens que as pessoas precisam se livrar para ter um quarto organizado

Para começar a manter o ambiente livre de bagunça, é essencial abrir mão de alguns itens desnecessários

Ruan Monyel - 03 de maio de 2024

Não deixe calçados jogados para todo lado. (Foto: Reprodução/YouTube/Vitor Liberato)

Na correria do dia a dia, manter um quarto organizado e livre de bagunça pode parecer uma tarefa desafiadora para algumas pessoas.

Toda essa desorganização, embora pareça banal, afeta nossa produtividade e bem-estar, mas também pode ser um reflexo do estado mental.

Para começar a manter o ambiente organizado, é essencial livrar-se de alguns itens desnecessários, que estão apenas ocupando espaço no cômodo.

1. Roupas que não usa mais

Um dos principais culpados pela desordem nos quartos são as roupas que já não vestimos mais, afinal, elas ficam jogadas ou ocupando espaço no guarda-roupa.

Doar ou vender as peças que não têm mais utilidade é essencial para liberar espaço e manter o quarto livre de bagunça.

2. Papelada desnecessária

É fato, todo mundo tem uma papelada que nem se lembra mais da função ocupando espaço nas prateleiras e mesas de cabeceira.

Esses documentos desnecessários podem ser descartados de forma segura, mantendo apenas o que é realmente essencial.

3. Produtos vencidos ou acabados

Muitas vezes, as penteadeiras e bancadas estão repletas de produtos de beleza, como perfumes e maquiagens, que já passaram da data de validade.

Desfazer-se desses itens não só libera espaço, mas também ajuda a manter a higiene do ambiente.

4. Objetos sem uso

Sabe aquela poltrona jogada no canto do quarto que ninguém nunca senta? Ela é uma dos grandes motivos da desordem no cômodo, afinal, está ocupando um espaço que pode ser usado de outra forma.

Desde móveis até objetos decorativos, é importante identificar e remover tudo o que não contribui para a estética e funcionalidade do espaço.

5. Sapatos jogados

Ao chegarmos em casa, muitas vezes tiramos os sapatos e colocamos em qualquer lugar, e até mesmo temos pares acumulados que nem usamos mais.

Embora pareça difícil, adotar o hábito de guardar sapatos, sandálias e pantufas no devido lugar após o uso, é essencial para manter o quarto organizado, além de doar e se desfazer dos pares esquecidos na gaveta.

6. Acessórios de decoração

Por fim, sabe aquelas miudezas que costumamos deixar na escrivaninha ou na cabeceira? Diminuir a quantidade pode ser uma ótima opção para manter tudo organizado.

Afinal, além de acumular poeira, o excesso de acessórios, como bonecos ou fotos, dá uma sensação de “poluição” no ambiente.

