Anapolino que viralizou com pedido de perdão para esposa teve que tirar adesivo do carro

A saga do anapolino Adison Barbosa, de 33 anos, que viralizou após arrumar um jeito criativo para buscar o perdão da esposa, teve um contratempo.

Ele adesivou o carro com a frase “Polly, me perdoa se te magoei. Te amo muito”. No entanto, precisou tirar o adesivo porque estava atrapalhando o ofício dele de lavador de carros.

Ao G1, o rapaz contou que muitas pessoas o paravam na rua para perguntar e por isso precisou tomar a atitude.

Juntos com a amada há cinco anos, Adison relatou que o vendaval que está vivendo começou por conta de uma discussão com a parceira no WhatsApp.

“Foi uma discussão boba, não teve traição, nem nada, mas ela me bloqueou no ‘zap’ e foi para outra casa. Eu preguei esse adesivo para fazer um apelo para ver se ela me ligava”, disse ao G1.

Com a repercussão na imprensa ele tinha a expectativa de que o desbloqueio acontecesse e a ligação fosse realizada, o que aparentemente ainda não aconteceu. Nas redes sociais, a torcida é para que o casal volte a ficar junto.