O padrasto de um garoto, de apenas 02 anos, foi preso neste domingo (20), suspeito de matar o enteado. O crime aconteceu em Rio Verde, cidade localizada na região Sudoeste de Goiás.

Em uma simulação para a Polícia Militar (PM), o homem confessou ter jogado a criança em um colchão com força e por diversas vezes. Ele relatou ainda que agrediu o menino porque ele não estava deixando-o dormir.

Na residência, o suspeito mostrou como foi a ação, usando um urso de pelúcia. Segundo ele, o garotinho foi arremessado uma vez e bateu a coluna. Depois disso, ele repetiu a ação por mais duas vezes, quando a vítima bateu o pescoço e começou a ficar sem ar.

A criança foi levada a uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA), mas não resistiu e faleceu com morte cerebral. Para a PM, o médico legista afirmou que encontrou incoerências entre o depoimento e as lesões no corpo. O caso é investigado pela Polícia Civil.

Em depoimento, a mãe do menino, que estava trabalhando no momento do crime, alegou que o homem já havia batido do menino outras vezes, além de também já ter agredido ela.