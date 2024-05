Mirando Goiânia e Anápolis, evento vai contar os segredos dos carros elétricos

Ambas cidades goianas estão entre as 10 que mais emplacam esse tipo de veículo no país

Gabriella Pinheiro - 14 de maio de 2024

Imagem mostra Híbrido ORA Skin, da GWM, está em exposição na Morar Mais Goiânia Geysa Machado. (Foto: Divulgação)

Mirando as cidades de Anápolis e Goiânia, que ocuparam respectivamente a 7ª e 8ª posição no ranking das cidades do Brasil com maior procura no mercado eletrificado em 2023 – segundo dados da Associação Brasileira do Veículo Elétrico (ABVE) – Goiás receberá um evento que promete revelar os segredos envolvendo carros elétricos.

Promovido pelo grupo Navesa, a exposição desses veículos desse vai acontecer durante a 10ª edição do Morar Mais Goiânia. O local será um casarão localizado na Rua 124, no setor Sul, ao lado da Clínica do Esporte.

O espaço funciona de terça a sexta-feira, das 16h às 22h, e aos sábados, domingos e feriados, das 12h às 22h, até o dia 8 de junho. A entrada inteira é de R$ 60.

Segundo o gerente de marketing da empresa, Borges Filho, durante a ação, serão apresentados veículos como SUV Mustang Mach-E, Territory e a picape Maverick Hybrid, todos da Ford; o híbrido ORA Skin e o Haval, ambos da GWM, além do Kardian, da Renault, que também estão à venda na concessionária.

Conforme divulgado pela concessionária, o evento contará com 39 ambientes e terá como foco o público masculino. O local ainda contará com uma sala de jogos on-line além de uma quadra de areia para beach tennis.

“A exposição vai dar oportunidade para o visitante aprender mais sobre o carro elétrico. A ideia é que o público possa ver de perto a tecnologia e seus avanços”, diz.