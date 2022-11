Já reparou como as pessoas inteligentes possuem assuntos únicos e bem diferentes do que as pessoas normais costumam falar?

Bom e por mais estranho e diferente que seja esses papos, quem está de fora adora ficar ouvindo, mesmo sem saber o que palpitar.

6 assuntos de pessoas inteligentes que todo mundo gosta de ouvir e conversar

1. Livros

Começando nossa lista, os nerds possuem um vasto conhecimento nos mais diversos livros e ouvi-los falar disso é muito enriquecedor.

Porque, afinal, eles dizem dos mais diversos assuntos, desde geografia, ciência, romance e poesia.

2. Música

Outra coisa que eles dominam bem é música!

Para isso, basta fazer um breve comentário sobre o universo musical, que você vai ver eles rasgarem o verbo para falar disso.

3. História

A história da humanidade também é algo que eles dominam bem e surfam muito nesse assunto.

Ouvi-los falar disso é ótimo para aprender coisas novas e até descobrir algumas curiosidades.

4. Cientistas

Os nerds também conhecem bem sobre todos os cientistas que você possa imaginar.

Sendo assim, é uma boa pauta entre os mais inteligentes falar sobre estudiosos que marcaram a história da raça humana.

5. Atualidades

Essas pessoas também estão sempre tentando ficar por dentro dos mais variados assuntos, até mesmo sobre atualidades.

Por isso, qualquer dúvida sobre alguma coisa nos quatro cantos do planeta, eles vão saber resolver.

6. Corpo humano

Por fim, as pessoas inteligentes buscam também ficar por dentro das curiosidades e capacidades do nosso corpo humano.

É por conta disso, que nossas funções motoras, cognitivas e sensoriais também entram nas pautas de diálogos entre eles.

Curtiu esse conteúdo? Você vai gostar desse também: Conheça as 6 características polêmicas que as pessoas inteligentes costumam ter

Não se esqueça: Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de todas as novidades em tempo real!