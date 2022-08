Se você parar para pesquisar como era a vida de pessoas muito inteligentes, como Albert Einstein ou Steve Jobs, vai descobrir que essas pessoas possuíam alguns hábitos que são considerados um pouco bizarros para alguém normal.

Isso, inclusive, foi motivo de estudo de outros cientistas para entender o porquê desses comportamentos incomuns.

Bom, foi pensando nisso que vamos te apresentar alguns deles!

6 características polêmicas que as pessoas inteligentes costumam ter:

1. Xingar demais

Você pode não acreditar, mas segundo um estudo realizado com pessoas de 18 a 22 anos, os jovens que xingavam com mais frequência tinham um vocabulário melhor do que os jovens que não xingam tanto.

Então, se sua mãe briga muito com você por conta de seus palavrões, está na hora de dizer para ela que isso pode ser até um ponto positivo.

2. Roer unhas

Aqui está um hábito considerado nojento e muito estranho para algumas pessoas, sem contar que pode ser um indicativo de ansiedade.

Mas, a real é que essa pode ser uma característica de uma pessoa inteligente, porque simboliza uma atividade tranquilizante e que sinaliza o perfeccionismo quando está insatisfeito com algo.

3. Mascar chiclete

Muitos dentistas podem até condenar o uso das gomas de mascar, mas pesquisas mostram que mascar chiclete pode indicar um exercício de pessoas muito inteligentes.

Isso porque a atenção, memória e intelecto podem ser estimulados enquanto se mastiga, ajudando a ter um desempenho melhor em diferentes atividades no cotidiano.

4. Dormir tarde

Acredite se quiser, mas pesquisas apontam que as pessoas inteligentes costumam ter hábitos noturnos, sejam eles, melhor desempenho ou raciocínio potencializado durante algumas tarefas.

E não para por aí, as pessoas que conseguem adaptar isso tranquilamente em sua rotina são as mais inteligentes.

5. Andar muito rápido

Aqui vem mais uma coisa inusitada: existe uma ligação direta entre o nível do seu intelecto e a velocidade do seu passo.

Basicamente, andar mais rápido afeta positivamente as capacidades cognitivas do cérebro. Além disso, quem anda depressa desde pequeno tem a tendência a envelhecer mais lentamente.

6. Bagunça é o seu segundo nome

Por último, esse é mais um hábito condenado por muitos, mas aceito dentro da comunidade dos nerds.

Um estudo da Universidade de Minnesota, constatou que o ambiente desorganizado pode estimular a criatividade desse tipo de pessoa.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de todas as novidades!