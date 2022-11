Acidente entre Jeep e moto deixa duas pessoas feridas em Anápolis

Um acidente na Avenida Mato Grosso, no Bairro Jundiaí, região Leste de Anápolis, deixou duas mulheres feridas na manhã desta terça-feira (22).

Um Jeep Renegade atingiu uma motocicleta, no cruzamento da via com a Rua Luís França.

O trânsito ficou travado pouco antes das 09h no local. O Corpo de Bombeiros foi acionado para atender as vítimas.

Ainda não há informações sobre o estado de saúde delas.