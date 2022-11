Deixe o seu recado de parabéns pra Tefa, que faz parte da história de Anápolis

Dona Maria Teresa, conhecida pelos amigos como Tefa, chegou em Anápolis na década de 1960 acompanhando o marido que veio fazer um tratamento de saúde. Trouxe os três filhos ainda pequenos, Ceser Donizete, Ivan e Meiri.

O marido não resistiu e Tefa ficou viúva, mesmo com as dificuldades decidiu fixar moradia aqui, dobrar as mangas e trabalhar para criar os filhos. De início conseguiu um trabalho de cozinheira no antigo Hospital Ortopédico.

Ao ver sua dedicação, o Dr. Osvaldo Abraham decidiu ajudá-la a custear o curso técnico em Enfermagem na Escola Florence Nightingale, famosa por formar mulheres para a arte do cuidado com doentes.

Tefa após se formar atuou no Hospital Evangélico com o Dr. James Fanstone, depois retornou ao Hospital Ortopédico e se aposentou no Hospital do Dr Maurity Escobar. Trabalhou a vida toda, lutou, criou os filhos com honestidade, retidão e simplicidade. Tefa venceu.

Chega agora aos 80 anos com a sabedoria de quem colheu as pedras que a vida lhe ofereceu e transformou em castelos, mas também com a juventude de quem acredita na bondade das pessoas, na solidariedade e no amor ao próximo, segue plantando flores.

Hoje ainda faz bordados em toalhas e panos de prato, presenteia amigos e faz bons cafés da tarde para contar suas histórias. Tefa bordou afeto e amizade pelos caminhos onde passou, construindo assim um belo tecido de memórias e conquistas.

Pela história de superação e por tantos amigos conquistados aqui, Tefa é um retrato de Anápolis.

Marcos Carvalho é professor, psicólogo e servidor público federal. Atualmente vereador em Anápolis pelo Partido dos Trabalhadores. Escreve todas às terças-feiras. Siga-o no Instagram.