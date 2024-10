Prefeitura de Anápolis pagará R$ 4 milhões por mês à Funev para gestão do Alfredo Abrahão

Contrato celebrado entre as partes tem vigência de 06 meses

Pedro Hara - 17 de outubro de 2024

O contrato celebrado entre a Prefeitura de Anápolis e a Fundação Universitária Evangélica (Funev) para gestão do Hospital Municipal Alfredo Abrahão foi publicado na edição desta quarta-feira (17) do Diário Oficial do Município (DOM).

Mensalmente, o valor repassado pela Administração Municipal à Organização Social (OS) será de R$ 4 milhões. Ao término do acordo, a Funev terá recebido R$ 24,5 milhões.

A vigência do contrato entre a Prefeitura de Anápolis e a OS será de 06 meses.