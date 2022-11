Galvão Bueno ‘enlouquece’ com derrota da Argentina e vai curtir no meio da galera

O Galvão enlouqueceu, amigo! Feliz da vida com a derrota da Argentina para a Arábia Saudita por 2 a 1, maior zebra da Copa do Qatar até aqui, o narrador foi para a galera comemorar o resultado.

Em vídeo que circula nas redes sociais é possível ver a animação do locutor. “Vocês não sabem o que está acontecendo, a loucura aqui dentro. A Arábia Saudita fez 2 a 1 na Argentina. Uhull”, celebrou.

Depois, encontrou alguns brasileiros e mostrou a eles o resultado do jogo dos hermanos. Galvão gritou, celebrou, gargalhou e abraçou os colegas com a camisa da seleção canarinho.

Além dele, mais celebridades se mostraram alegres com o placar improvável do rival. “Tá acontecendo um negócio chatíssimo no Qatar”, ironizou Fábio Porchat. “Arábia Saudita batendo na Argentina logo cedo, gostoso demais”, escreveu o cantor Pe Lu, ex-Restart.

“A Argentina perdeu. Que tristeza”, escreveu o jornalista Flávio Fachel. “A Argentina tá tão na mer** que tirou dinheiro até de quem apostou nela no jogo de hoje”, publicou o comediante Maurício Meirelles.

O ator Alexandre Nero criticou a atuação de Messi, o craque do time. “Falta lama na chuteira do Messi. Falta sobrevivência, sangue sul-americano. Já menino já estava jogando na Espanha. Falta sangue nos olhos”, decretou.