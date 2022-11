Mulher que fazia tratamento para ter filho descobre traição do marido e gravidez da amante

Uma mulher decidiu compartilhar no TikTok como foi descobrir que o namorado estaria tendo um caso com a amante e, inclusive, estava esperando um filho com ela.

Juliet explicou que, no dia do aniversário de 24 anos, estava sozinha com a família pois teria acabado de descobrir que o relacionamento era uma mentira.

No vídeo, a jovem mãe contou que namorou um homem por um bom tempo e que estaria realizando um tratamento para conseguir realizar uma fertilização in vitro.

Porém, em meio aos hormônios, ela recebeu uma mensagem no TikTok de uma seguidora explicando que acreditava estar dividindo o mesmo namorado com ela.

As duas tiveram uma longa conversa e desmascararam o traidor. A segunda mulher estaria grávida do mentiroso, enquanto Juliet arriscava a fertilização.

Em um compilado de vídeos, a jovem mãe mostra ela e a filha saindo da casa onde moravam e se mudando para outro lar.

Confiante, ela garantiu que “daqui um mês estaremos prosperando”. Nos comentários, milhares de internautas apoiaram muito a decisão dela.

“Ela é real por ser honesta, e mamãe, você está indo muito bem em se livrar dele, nenhuma de vocês, rainhas, merece sua bagunça insegura”, disse uma mulher.