Vídeo impressionante mostra o que aconteceu com homem que dançou em cima de caminhão em movimento

Nunca é uma boa ideia pegar carona no teto de um veículo em movimento para fazer o que quer que seja. Para um jovem de 25 anos, morador de Houston, no Texas (EUA), a aventura teve um final trágico.

Ele, que não teve a identidade revelada, passou a dançar na parte superior do veículo, sem nenhuma medida de segurança.

Em determinado momento, o caminhão passa por debaixo de uma ponte, mas o jovem se choca contra a estrutura de concreto.

Segundo informações do Departamento de Polícia de Houston, o homem chegou a ser socorrido e encaminhado para uma unidade de saúde, mas não resistiu ao acidente.

O motorista do caminhão foi indagado sobre a presença do rapaz no teto do veículo, mas relatou aos oficiais que não viu o momento em que o jovem subiu.

O condutor também passou por testes que comprovaram que ele estava apto para conduzir o caminhão.