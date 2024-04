Saiba de uma vez por todas se é álcool ou gasolina o melhor para seu veículo

Existe um cálculo criado por engenheiros mecânicos para te ajudar nessa tarefa

Magno Oliver - 17 de abril de 2024

(Foto: José Cruz / Agência Brasil)

Etanol (álcool), gasolina ou os dois juntos? Se o seu carro fosse flex, com qual combustível seria melhor para abastecer?

Esse é um dos pensamentos duvidosos que permeiam a mente de brasileiros e brasileiras, quando o tanque de gasolina está chegando ao fim.

Dessa forma, é bom não se deixar levar só pelos preços ofertados na bomba dos postos de combustíveis. É preciso fazer uma continha entre os dois preços para analisar qual o melhor custo-benefício.

Saiba de uma vez por todas qual se é álcool ou gasolina o melhor para seu veículo

Para avaliar qual combustível está compensando mais ali no momento do abastecimento, uma antiga fórmula é aplicada para sanar a dúvida.

Primeiro, o preço do álcool é dividido pelo preço da gasolina. Em seguida, se o resultado for menor que 0,70, o indicativo é que a oferta do etanol é inferior a 70% do preço do combustível rival e, assim, é mais viável optar pelo álcool.

De acordo com estudo e análise do engenheiro do Inmetro, Fábrio Real, a autonomia do etanol em relação à autonomia da gasolina vai de 69% a 72%. Isso a depender do motor e com base em um veículo flex.

Em entrevista à Agência Brasil, o especialista explica que “essa é uma média, tem veículos que são mais eficientes com etanol, outros com gasolina, mas não foge muito disso não”.

Ele conta que o mais indicado é o consumidor verificar a eficiência de cada veículo e o seu perfil, ainda mais quando se trata de trânsito em cidades ou estradas de chão.

Como se faz a conta na prática?

De acordo com os especialistas, o álcool só é mais vantajoso quando seu preço na bomba custa até 70% do preço da gasolina.

O preço é dividido por 0,70, enquanto que no caso da gasolina, o valor é multiplicado por 0,70. Em entrevista ao G1, o professor do Departamento de Engenharia Mecânica da Poli/USP, Marcelo Alves, explica que a conta é baseada no poder calorífico dos combustíveis, ou seja, refere-se à quantidade de energia existente na molécula de cada um deles.

