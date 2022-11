O ano de 2023 chegará como uma bomba para todas casas do zodíaco, mas em especial para alguns signos que têm grandes chances de ganhar um bebê.

Isso porque, depois de dois anos, o planeta Saturno deixará Aquário, passando para a casa de Peixes. Essa transição trará um gás inexplicável para muitos signos.

Além de terem que aprender a fechar os ciclos, se conhecer melhor, essas duas casas poderão lidar fortemente com a maternidade e os desafios desse processo.

Então, caso você tenha o Sol ou o ascendente nas duas que listaremos, é bom tratar de se prevenir de todas as formas para não virar mamãe no próximo ano. Confira!

2 signos que têm grandes chances de ganhar um bebê em 2023:

1. Gêmeos

A terceira casa do zodíaco poderá ter uma virada de chave jamais imaginada na vida no próximo ano. No primeiro semestre do ano que vem chegando as mulheres sentirão uma grande sede de liderança.

Logo depois poderá chegar a notícia de que um bebê estará para chegar e isso deve causar um medo enorme nelas.

Desapegadas e com espíritos livres, o susto será grande. Mas não recue, pode ser simplesmente a melhor fase da vida das nativas.

O grande responsável por isso, inclusive, pode ser os dois primeiros eclipses, dos quatros que acontecerão em 2023.

Fique atenta e aguente firme pois será um ciclo de inúmeros desafios. O campo profissional poderá deslanchar também.

2. Escorpião

As mulheres com Sol e ascendente no signo de escorpião também devem ficar de olho no calendário menstrual pois um bebê pode estar próximo de chegar.

O primeiro semestre será focado em mudanças, inclusive de emprego ou endereço, graças ao Plutão em aquário.

Tenha calma e entenda mais sobre seu próprio relógio. Não se cobrar tanto vai ser um dos maiores desafios dos escorpianos, principalmente as que forem agraciadas com a maternidade.

