Magno Oliver - 09 de maio de 2024

(Foto: Captura de Tela / Youtube / Canal Bernadete Terraciano)

O cuidado com as unhas, assim como a atenção com o corpo, deve ser diário e muito além de só frequentar esmalterias ou salões de beleza.

As unhas, em geral, são compostas por queratina dura e possuem como funcionalidade proteger as extremidades dos dedos. Isso vale tanto para o das mãos quanto dos pés.

Dessa forma, é bom ter atenção redobrada, pois elas são ótimas indicadores de doenças que precisam de tratamento imediato.

6 sinais de doenças mortais que aparecem nas suas unhas e nem todo mundo sabe

1. Surgimento de pequenas linhas

Elas são chamadas de linhas de beau e se parecem muito com pequenos traços na horizontal da unha. Em casos leves, elas surgem após quadros de febre alta, tratamentos quimioterápicos ou por conta de algum trauma. Caso ela apareça escura e em apenas um dedo, o quadro pode indicar um melanoma, que é o chamado câncer de pele.

2. Unhas vermelhas

Se sua unha estiver com um tom mais avermelhado, principalmente em formato de meia lua, pode indicar que está com a presença de doenças reumatológicas como lúpus e artrite reumatoide. Dessa forma, a recomendação é procurar um médico especialista imediatamente.

3. Esbranquiçamento

As unhas também alteram as cores e não são só pelos esmaltes. Assim, em caso de surgimento de uma pigmentação esbranquiçada, o tom mais claro pode indicar micoses, psoríase, insuficiência cardíaca e até pneumonia.

4. Amareladas

Em caso de amarelamento precoce, pode ser caracterizado como envelhecimento, micose, fungos ou até mesmo doenças renais. Pessoas que fumam cigarros também sofre com alterações no tom delas.

5. Deformidades ou espessamentos

Se de repente suas unhas começam a ficar grossas, sem cor ou mesmo a deformar, é bom procurar um médico. Isso pode indicar um quadro de câncer ósseo ou mesmo de pulmão. Redobrar a atenção se caso você sentir dor óssea persistente ou mesmo tosse crônica.

6. Pequenos nódulos ou inchaços sob as unhas

Por fim, em caso de surgimento de nódulos ou inchaços se desenvolvendo é sinal de alerta. Isso pode ser carcinoma de células escamosas ou mesmo tumores subungueais. Essas manifestações podem aparecer como úlceras que não cicatrizam.

Aviso: Este texto é de caráter meramente informativo e não tem a intenção de fornecer diagnósticos nem soluções para problemas médicos ou psicológicos. Em caso de dúvida, consulte um especialista antes de começar qualquer tipo de tratamento.

