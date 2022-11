Clínica Popular da Saúde disponibiliza acompanhamento completo para grávidas em Anápolis

Quando se trata de ter um bebê, todos os momentos são extremamente especiais e precisam de equipes capacitadas para transformar a experiência em um momento único e especial.

E quando se trata de humanização e boas vivências, a Clínica Popular da Saúde investe alto para possibilitar que os pacientes estejam sempre satisfeitos.

E na área obstétrica não é diferente. Em um só lugar, as gestantes encontram tudo que precisam para ter uma gravidez feliz e saudável.

Logo de início, a clínica oferta o exame laboratorial Beta HCG, que é responsável por confirmar a gestação.

Em seguida, conta também com uma equipe completa e capacitada para um pré-natal completo e seguro, que se preocupa com o bem-estar e desenvolvimento do bebê.

A Clínica Popular da Saúde disponibiliza ainda os exames de sexagem fetal, para revelar o sexo do neném, as ultrassonografias obstétricas, que mostram, através de imagens, como o bebê está, e o teste da mamãe, que são exames laboratoriais que avaliam detalhes importantes da saúde mãe.

Extremamente importantes na gestação, a unidade também passou a oferecer, recentemente, as ultrassonografias morfológicas, de 1° e 2° trimestre. Elas são mais aprofundadas e podem ver as medidas do bebê, identificar os órgãos, observar a medida da nuca (que pode identificar casos suspeitos de síndrome de Down), além de identificar outras possíveis síndromes e malformações como hidrocefalia e anencefalia.

E a melhor parte é que, assim como em todos os procedimentos e atendimentos da clínica, as gestantes podem fazer todo esse acompanhamento pagando preços muito acessíveis.

Os pagamentos ainda podem ser feitos à vista ou divididos em até 10 vezes nos cartões de crédito. Basta consultar antecipadamente as condições.

Para agendar exames ou consultas, basta entrar em contato pelo telefone (62) 3324-8593 ou pelo WhatsApp (62) 9 9551-1193.