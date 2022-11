Setores do PT defendem Boulos no Ministério das Cidades na disputa contra França e centrão

JULIANA BRAGA

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) – Setores de dentro do PT têm defendido o nome do deputado federal eleito Guilherme Boulos (PSOL-SP) para o Ministério das Cidades, na disputa com o ex-governador Márcio França (PSB) pela pasta.

Partidos do centrão, como o PSD, também sonham em comandar o órgão, que é cobiçado pela classe política por ter grande orçamento e ser responsável por obras de saneamento, moradia e transportes.

Nomes históricos do PT que integram o grupo de trabalho da transição de Cidades, como a ex-secretário de São Paulo Ermínia Maricato e o urbanista e professor da USP Nabil Bonduki, são entusiastas da ideia de indicar o psolista para comandar o ministério.

Ambos consideram Boulos um ator político com perfil para conduzir pautas mais à esquerda e que implementaria propostas históricas da militância ligada ao urbanismo. França, por sua vez, é visto com um homem mais de centro-direita, sem ligação com o assunto.